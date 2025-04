Lanazione.it - Ecoincontri Tutto esaurito per Dacia Maraini

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERASi avvicina l’evento numero 9 della stagione 2024-2025 degli, i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prossimo appuntamento si terrà nell’ambito della rassegna in corso del Comune di Pontedera “Ponte di parole” e la protagonista sarà una delle più importanti e amate scrittrici italiane,, che salirà sul palco del Teatro Era giovedì 10 aprile alle 21 per rispondere alle domande di Claudio Cumani, giornalista de La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno.è nata a Firenze e ha trascorso parte dell’infanzia in Giappone dove, nel 1943, fu internata in un campo di concentramento insieme alla sua famiglia perché i genitori si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò.