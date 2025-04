Ecco Viking Libra | alla Fincantieri di Ancona nasce la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno

Ancona – Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica a bordo, la "Viking Libra". L'unità è attualmente in costruzione presso lo stabilimento.

