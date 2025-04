Ilrestodelcarlino.it - Ecco le isole ecologiche intelligenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Primeinstallate in città. Si tratta di dispositivi all’avanguardia, dotati di tecnologie avanzate come sensori e sistemi di monitoraggio, che consentono una gestione più efficiente e ottimizzata della raccolta dei rifiuti. Lesono state installate in Corso Mazzini (di fronte all’ex Cassa di Risparmio) e in via Nicolò IV. Tra le caratteristiche principali, questi strumenti sono dotati di un sistema di riconoscimento dell’utenza tramite badge, integrando il sistema di raccolta porta a porta. "Un servizio ulteriore – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per migliorare sempre più la raccolta differenziata nella nostra città e per essere al passo con i tempi. Vogliamo far sì che Ascoli sia sempre più green e quello dei rifiuti è un tema fondamentale su cui lavoriamo con impegno, per ridurre la produzione e, allo stesso tempo, mandare a riciclo quanto più materiale possibile".