Ecco la mia fidanzata Uomini e Donne il coming out dell’ex volto del programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

Meravigliosa notizia annunciata da un’ex protagonista di, che ha deciso di fareout e di far conoscere a tutti la sua nuova. Un video strappalacrime è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e in pochissimo tempo sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei follower.Tutti hanno fatto gli auguri a questa ex protagonista di. Ilout è arrivato in una maniera estremamente romantica, con la nuova bellissimapresentata ai suoi seguaci. Le immagini sono state ricoperte di like e commenti pazzeschi. Vediamo insieme di chi stiamo parlando.Leggi anche: “Ho sconfitto il tumore”. L’annuncio dell’amatodiEx protagonista diha fattooutA fareout è stata un’ex storica corteggiatrice di, ovvero Eugenia Rigotti.