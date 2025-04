Ecco i vini che Carlo Cracco presenta a Vinitaly Mentre Bottura si cimenta con il cotechino

Vinitaly, Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti: “Ecco i vini abbinati alla cucina di Bottura” - Verona, 8 aprile 2025 - È Carlo Cracco il protagonista della terza giornata di Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna. Assieme alla moglie Rosa Fanti, produce i suoi vini, presentati al salone, ... (quotidiano.net)

È più difficile fare vino o televisione? La risposta dello chef (e viticoltore) Carlo Cracco - "Fare vino è molto più difficile che stare in tv. In televisione puoi tagliare, modificare, dire bugie. Col vino non puoi fare niente di tutto questo". Lo chef Carlo Cracco, ospite a Vinitaly per pres ... (repubblica.it)

Il conto alla rovescia è iniziato, ecco quando apre l’agriturismo di Cracco a Santarcangelo - Oltre a essere un luogo di ospitalità, Vistamare è anche un punto di riferimento per la produzione vinicola di qualità ... (altarimini.it)