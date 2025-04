Lanazione.it - “Eccellenze Italiane”: la maestria di Graziella e Braccialini ha incontrato Mazda

Arezzo, 8 aprile 2025 – Un incontro tra Italia e Giappone all’insegna della creatività artigianale. La concessionaria Motorauto di Arezzo è stata tappa del progetto “” che, promosso a livello nazionale daItalia, sta vivendo un tour tra città di tutta Italia finalizzato a valorizzare le creazioni delle migliori aziende manifatturiere della penisola. L’evento aretino ha visto per protagonisteche, per l’occasione, hanno realizzato una parure di gioielli e una borsa dedicati esclusivamente alla casa automobilistica giapponese, andando così a creare un ideale collegamento tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”. «Le nostre aziende - ha spiegato Eleonora Gori, responsabile commerciale di, - condividono conmolti valori: l’attenzione per la qualità, la cura del dettaglio, la ricerca e l’innovazione tecnologica.