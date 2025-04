Eccellenza Puglia 2024 2025 i verdetti della regular season

Eccellenza pugliese ha chiuso definitivamente la regular season, a cui seguiranno i playoff e i playout a partire da domenica 27 aprile. Di seguito tutti i verdetti maturati al termine del campionato.Promossa in Serie D: BarlettaAccoppiamenti playoff:

