.com - Eccellenza / K Sport Montecchio Gallo airlines: per la D manca solo uno scalo

Leggi su .com

Gli uomini di Magi hanno messo le mani sullo scontro diretto della 29^ contro la Maceratese. Abbracciando, stretta come mai, la promozione in D. Sorti di Tolentino ed Urbino rimandate all’ultima dopo un pareggio poco animato. Il Matelica perde 2-0 a Montefano ma sorride: salvezza è fattaVallesina, 8 aprile 2025 – Kquasi in paradiso. Il, battistrada del girone di ritorno, ha ufficiosamente messo all’angolo la Maceratese. Nello scontro diretto, andato in onda ieri, e nella corsa alla volta della Serie D. II 3-2 pirotecnico dello ‘Spadoni’ ha smosso la classifica di testa con i tre punti più pesanti dell’anno calcistico marchigiano. Quelli che potrebbero far tagliare il massimo traguardo regionale alla formazione di Magi. I pesaresi arriveranno all’ultima di campionato, programmata al 27 di aprile, dopo essersi rivelati ingiocabili per un girone intero: undici vittorie, tre pareggi e zero sconfitte dopo quell’ultima in casa della ‘Rata’ stessa che aveva creato una forbice di addirittura sette distanze tra le due al giro di boa.