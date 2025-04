Eboli impianto crematorio nel mirino | Violazione delle norme regionali rischio danno erariale

Eboli in seguito alla recente delibera numero 61 del 18 marzo 2025 della Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di project financing per la realizzazione di un impianto crematorio sul territorio comunale. A tenere alta. Salernotoday.it - Eboli, impianto crematorio nel mirino: “Violazione delle norme regionali, rischio danno erariale” Leggi su Salernotoday.it Non si placano le polemiche ain seguito alla recente delibera numero 61 del 18 marzo 2025 della Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di project financing per la realizzazione di unsul territorio comunale. A tenere alta.

Eboli, impianto crematorio nel mirino: "Violazione delle norme regionali". Eboli, impianto crematorio nel mirino: “Violazione norme regionali, rischio danno erariale” -. – Ultime Notizie –. Campania, attesa per la Consulta sul terzo mandato. De Luca sceglie il silenzio - Salernonotizie.it. - Attualità / Politica Archivi. Ne parlano su altre fonti

Eboli, impianto crematorio nel mirino: "Violazione delle norme regionali" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Impianto crematorio nel mirino ad Eboli. Il comitato cittadino: “Violazione delle norme regionali, rischio danno erariale” - Non si placano le polemiche a Eboli in seguito alla recente delibera n. 61 del 18 marzo 2025 della Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole all’avvio della procedura di Project financing per ... (ondanews.it)

Eboli, «NO» alla realizzazione dell’impianto di cremazione: insorgono i cittadini - Il Comune di Eboli punta alla realizzazione di un impianto di cremazione all’interno del cimitero cittadino. L’opera, che costerà 2,5 milioni di euro, dovrebbe generare un introito di circa 180mila eu ... (infocilento.it)