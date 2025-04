Superguidatv.it - È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4: ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 8 aprile 2025

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento con È, il programma di informazione ed attualità condotto datorna in prima serata su4. Ecco tutti glie ledella puntata di.Èdi: i temi e ledidalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’“, il programma Videonews condotto in diretta dasuquattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana.Al centro della puntata la politica internazionale di Donald Trump che ha annunciato dazi verso decine di paesi. Lo scorso 2è stato il Liberation Day, ossia il giorno in cui è entrata in vigore la nuova legge sui dazi che il Presidente degli Stati Uniti d’America ha definito meravigliosi.