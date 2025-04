Cinemaserietv.it - È morto Andrea Savorelli de Il paradiso delle signore: un giovane col sogno del cinema

, attore trentenne, ècirca un mese fa per cause ancora non accertate: nonostante quanto affermato da alcune testate, a uccidere ilnon sarebbe stata una leucemia.aveva interpretato Pietro Conti ne Il.La notizia della morte è stata resa pubblica soltanto tre giorni fa dalla sorella Alessandra, che lo ha ricordato con un commovente carosello su Instagram. Attraverso una sequenza di immagini e messaggi personali, il tributo restituisce appieno l’intensità di un legame fraterno profondo, quasi simbiotico.Alessandraha accompagnato il ricordo del fratello con il celebre brano La morte non è niente, del teologo inglese Henry Scott Holland, ponendovi in calce le parole: “Un mese senza te. Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra(@alesavor)La morte non è niente.