È mancato il pepe tra le protagoniste che doveva essere l’aspetto fondamentale | il conduttore ammette che qualcosa non ha funzionato

Carlo Conti ha deciso di chiudere anticipatamente il suo programma Ne vedremo delle belle, che non è riuscito a conquistare il pubblico e a ottenere gli ascolti sperati. Il talent show, in onda su Rai 1, si sarebbe dovuto sviluppare su cinque serate. Alla fine, però, visti gli ascolti deludenti e la concomitanza con il Sabato Santo, è stata presa la decisione di fermarsi dopo quattro puntate, con la finale che andrà in onda sabato 12 aprile. A nulla è servito il cast di dieci showgirl per attirare l’attenzione del pubblico, che ha risposto in maniera tiepida all’esperimento “contiano”. Il cast del talent show “Ne vedremo delle belle” guarda le foto Ne vedremo delle belle Carlo Conti chiude in anticipo lo show di Rai 1Ne vedremo delle belle è un programma di varietà che vededieci tra le showgirl italiane più note.