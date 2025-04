Ilrestodelcarlino.it - È iniziata una nuova era per la Formula 1

Da grande appassionato diUno quale sono, ho deciso di portare l’attenzione sul trasferimento di Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo in Ferrari. Lewis Hamilton nel 2020 affermava: "Io in Ferrari? Credo che non succederà". Il primo febbraio 2024 annunciò il suo passaggio in Scuderia Ferrari e provocò scalpore in tutto il mondo, tanto che lui stesso affermò che firmare con la Ferrari era stato un salto nel buio. In un’intervista a Euronews, alla domanda cosa aveva provato quando aveva dovuto prendere questa decisione disse: "Credo che alcuni degli ostacoli più grandi siano i dubbi su se stessi, dubitare di poter fare o meno qualcosa quando le cose si fanno difficili". Lewis ha vinto 6 mondiali con la scuderia Mercedes-Amg-Petronas, dal 2014 al 2020: "La Mercedes è stata una parte importante della mia vita dai 13 anni, e questa decisione è stata la più difficile che abbia mai dovuto prendere.