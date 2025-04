Ilfattoquotidiano.it - È grande Inter a Monaco, Lautaro e Frattesi stendono il Bayern: passo verso la semifinale di Champions

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Coraggiosa, gagliarda, solida come al solito. E rapace, chirurgica. L’vince il primo round contro ildasquadra. Nella sfida tra incerottate, la squadra di Simone Inzaghi espugna l’Allianz Arena, una piccola impresa che inLeague non era riuscita ad alcuna squadra negli ultimi quattro anni. Così i nerazzurri mettono un primo, importante, mattonela. Nulla di definitivo né deciso, ma unimportanteun obiettivo che – pronostici alla mano – non era affatto scontato. Un gol per tempo, conMartinez e Davidedopo il pareggio di Thomas Muller, sono i pilastri sui quali appoggiare le speranze e la strategia dei secondi novanta minuti della doppia sfida dei quarti.Il primo tempo è vibrante. Ilmanovra di più, prova a sfondare diverse volte ribaltando spesso la manovra da destra a sinistra creando diverse occasioni.