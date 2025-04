Lopinionista.it - “E’ fatta! Il viaggio più normale che ci sia” in scena a Roma

Auditorium parco della Musica apre le porte al nuovo show inclusivo del cast di “AbracaDown”, in attesa del primo road movie comico– Passo dopo passo i ragazzi di “AbracaDown” hanno conquistato le platee di tutta Italia e la loro storia fantastica si appresta a diventare un film dal titolo “E’! Ilpiùche ci sia”. In attesa di assistere al primo road movie comico, che li vedrà sempre protagonisti, ecco un altro traguardo importante: l’arrivo del nuovo show nella prestigiosa location dell’Auditorium Parco della Musica diil 15 aprile 2025 ore 21.00.Uno spettacolo rinnovato e ancora più magico, diretto dal suo ideatore Francesco Leardini, in versione musical ma con una serie di illusioni ed incantesimi avvolti da mistero e simpatia.”AbracaDown” è diventato anche un progetto per le scuole e da tempo coinvolge i bambini delle elementari e delle medie per ribadire l’importanza di un mondo più inclusivo e contro ogni forma di pregiudizio.