Ilnapolista.it - E bestemmia di Lautaro fu: resta il mistero delle immagini senza audio e lui che tirò in ballo i figli (Ordine)

fu. Ieri la Lega Seria A ha dato notizia del patteggiamento di, attaccante dell’Inter, con la procura federale in merito alla(ora non più presunta, ma certificata da Chiné) al termine della partita contro la Juventus. Ne parla Francosul Giornale.Contr: lac’è stataScrivesul Giornale:Contr: ladic’è stata. L’ha rintracciata, con un lavoro da detective durato oltre due settimane, il procuratore federale Chinè rovistando tra le tantetelevisive “ufficiali” e per questo affidabili a disposizione. Da questo “ritrovamento” è partito il deferimento a fari spenti del capitano dell’Inter il quale ha scelto – su suggerimento di un esperto conoscitore del codice di giustizia sportiva – di patteggiare, di fatto riconoscendo la colpa.