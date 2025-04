Durante un controllo gli agenti trovano una pistola rapinata a una guardia giurata

pistola e ricettazione, patteggia un anno e 500 euro di multa e torna in libertà. A finire nei guai, nei giorni scorsi, è stato Risjan Mucaj, 35enne albanese. La scoperta della pistola è stata piuttosto casuale. Da lui, infatti – amministratore di. Lecceprima.it - Durante un controllo gli agenti trovano una pistola rapinata a una guardia giurata Leggi su Lecceprima.it LECCE – Arrestato per detenzione illegale di unae ricettazione, patteggia un anno e 500 euro di multa e torna in libertà. A finire nei guai, nei giorni scorsi, è stato Risjan Mucaj, 35enne albanese. La scoperta dellaè stata piuttosto casuale. Da lui, infatti – amministratore di.

