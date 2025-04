Dune 3 | Robert Pattinson potrebbe entrare nel cast?

Robert Pattinson nella realizzazione di Dune 3, il prossimo film diretto da Denis Villeneuve. Il cast di Dune 3 potrebbe avere un nuovo arrivo nel cast: Legendary sarebbe infatti interessata a coinvolgere Robert Pattinson nell'ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Attualmente, secondo le fonti di Deadline, non sarebbe stata compiuta nessuna offerta alla star di The Batman, ma lo studio spera di aggiungere il nome dell'attore alla già lunga lista di interpreti. L'ultimo capitolo della trilogia I film di Dune hanno come protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, ma nel cast ci sono anche Florence Pugh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Per ora non è stato svelato quale ruolo lo studio . Movieplayer.it - Dune 3: Robert Pattinson potrebbe entrare nel cast? Leggi su Movieplayer.it Legendary sembra voglia coinvolgere anchenella realizzazione di3, il prossimo film diretto da Denis Villeneuve. Ildiavere un nuovo arrivo nel: Legendary sarebbe infatti interessata a coinvolgerenell'ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Attualmente, secondo le fonti di Deadline, non sarebbe stata compiuta nessuna offerta alla star di The Batman, ma lo studio spera di aggiungere il nome dell'attore alla già lunga lista di interpreti. L'ultimo capitolo della trilogia I film dihanno come protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, ma nelci sono anche Florence Pugh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Per ora non è stato svelato quale ruolo lo studio .

Dune 3: Robert Pattinson potrebbe entrare nel cast?. Dune 3, clamoroso: Robert Pattinson nel cast di Denis Villeneuve?. Cosa sappiamo di The Drama , il film con Robert Pattinson e Zendaya. Il prossimo film di Denis Villeneuve ha una data di uscita, potrebbe essere Dune 3. Dune 3: Rebecca Ferguson spiega perché parlare del film è una "questione complessa". "In the Lost Lands": Trailer e poster svelati per il nuovo film di Paul W.S. Anderson. Ne parlano su altre fonti

Dune 3: Robert Pattinson potrebbe entrare nel cast? - Il cast di Dune 3 potrebbe avere un nuovo arrivo nel cast: Legendary sarebbe infatti interessata a coinvolgere Robert Pattinson nell'ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Attualm ... (msn.com)

Robert Pattinson potrebbe unirsi al cast di Dune 3: novità sul terzo capitolo della saga - Denis Villeneuve prepara il terzo capitolo di Dune, con Robert Pattinson in trattative per un ruolo significativo. Il cast include già star come Timothée Chalamet e Zendaya. Riprese previste per l'est ... (ecodelcinema.com)

Dune 3, clamoroso: Robert Pattinson nel cast di Denis Villeneuve? - Denis Villeneuve sarebbe molto interessato ad avere la star di The Batman nel terzo film della saga di Dune attualmente in lavorazione ... (cinema.everyeye.it)