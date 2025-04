Ilnapolista.it - Due trans in una finale di biliardo femminile, il Telegraph sbotta: «Uomini mediocri che scippano le donne»

La battaglia delcontro i/lenello sportva avanti da un bel po’, e aveva raggiunto un significativo apice quando la pugile napoletana Carini si ritirò alle Olimpiadi contro Khelif. Ilè un giornale conservatore, e la sua penna sportiva più conservatrice – Oliver Brown – ormai non si tiene più. Stavolta affonda riprendendo il filo della polemica da unadidisputata tra due. Due “maschi biologici”, come li chiama lui. “Il torneo disente il doloroso costo dei suoi amministratori senza spina dorsale che sacrificavano il suo diritto a uno sport leale sull’altare dell’ideologia di genere”. I toni sono questi.“Che si consideri o meno ilun’attività marginale è irrilevante. Si tratta di una questione di categoria: gli sport sono organizzati in base al sesso per riflettere il fatto che, in fisiologia,sono immutabilmente diversi, con profonde implicazioni per l’equità”.