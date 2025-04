Due strategie un problema L’Europa dinnanzi ai dazi e al dilemma dell’auto

dazi. Un ciclone che ha travolto mercati, industrie e classe politica. Bruxelles ha messo a terra un piano che punta ad ammorbidire, se non derogare, alcuni capitoli del Green new deal. Ma non basta, L’Europa ha un serissimo problema di costi energetici. E le difficoltà dei costruttori, stanno lì a testimoniarlo.Un tema, quello del futuro dell’automotive al tempo della transizione e dei dazi, finito al centro del dibattito al Cnel “Il Patto per l’industria pulita e l’auto in un mondo dominato dall’High-tech e minacciato dai dazi”, organizzato dal Gruppo dei 20 animato da Luigi Paganetto e alla presenza di Renato Brunetta, presidente del Cnel, Paolo Guerrieri, docente alla Sciences Po ed Emilio Rossi di Oxford Economics. Formiche.net - Due strategie, un problema. L’Europa dinnanzi ai dazi e al dilemma dell’auto Leggi su Formiche.net L’automotive globale è a un bivio. Tra transizione e tradizione, tra endotermico ed elettrico, tra Cina ed Europa. E poi ci sono i. Un ciclone che ha travolto mercati, industrie e classe politica. Bruxelles ha messo a terra un piano che punta ad ammorbidire, se non derogare, alcuni capitoli del Green new deal. Ma non basta,ha un serissimodi costi energetici. E le difficoltà dei costruttori, stanno lì a testimoniarlo.Un tema, quello del futuromotive al tempo della transizione e dei, finito al centro del dibattito al Cnel “Il Patto per l’industria pulita e l’auto in un mondo dominato dall’High-tech e minacciato dai”, organizzato dal Gruppo dei 20 animato da Luigi Paganetto e alla presenza di Renato Brunetta, presidente del Cnel, Paolo Guerrieri, docente alla Sciences Po ed Emilio Rossi di Oxford Economics.

Trump e il complotto contro l’Europa: le due strategie per dare l’assalto all’euro (e nascondere le fragilità Usa) - Le due strategie insieme convergono in un assalto all’Europa e all’euro e contribuiscono ... e ad assicurarne il finanziamento senza problemi, allora sarebbe destinato a fallire anche nella ... (msn.com)

Emergenze sanitarie. Stati Oms Europa adottano due strategie per migliorare preparazione e risposte coordinate - alla 74a sessione del Comitato regionale per l'Europa dell'Oms, è stata raggiunta una pietra miliare importante per la regione europea dell'Oms: gli Stati membri hanno adottato due strategie ... (quotidianosanita.it)