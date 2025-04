Due posti vuoti in facoltà | iniziativa per non dimenticare Sara e Ilaria vittime di femminicidio

LECCE - Due sedie vuote, anzi riservate per dare un segnale forte e inequivocabile: basta con le violenze sulle donne e con leinnocenti del. Nei meandri dell’Università del Salento, già da alcuni giorni, in ogni aula o sala conferenze ci sono dueliberi. Due sedie.

