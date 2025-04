Due incidenti frontali in successione | 6 persone coinvolte eliambulanza sul posto

Pomeriggio da incubo sulla Strada Provinciale 343, dove un doppio incidente ha mandato il traffico in tilt e richiesto l'intervento dei soccorsi in forze. È successo lunedì 7 aprile, poco prima delle 15, lungo l'asse che collega Acquafredda a Casalmoro (Mn).Secondo una prima ricostruzione, il.

