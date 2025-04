Due discariche abusive di rifiuti speciali ad Albiano Magra | denunciati in otto

discariche abusive scoperte dai finanzieri in provincia di Massa Carrara. La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara ha eseguito un'operazione denominata Terre Pulite nella frazione di Albiano Magra, nel comune di Aulla. Durante il capillare controllo del territorio volto alla prevenzione e al contrasto di illeciti in materia ambientale, ha individuato nel territorio della frazione due importanti aree, per un totale di 3mila metri quadri, destinate a discarica abusiva con circa 450 tonnellate di rifiuti.Nella fattispecie, sotto il coordinamento dalla procura di Massa e assieme al personale dell'Arpa Toscana, e? stata posta messa sequestro una zona di circa 2mila metri quadrati dove era presente un capannone industriale di circa mille metri quadrati, utilizzato come deposito incontrollato di un ingente quantitativo di rifiuti di tipo pericoloso e non che ha portato alla denuncia di tre presunti responsabili all'autorita? giudiziaria ex articolo 256 del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambiente).

