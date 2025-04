Droni e blocchi strategici | così la Cina vuole paralizzare Taiwan

Droni e blocchi strategici: così la Cina vuole paralizzare Taiwan - Nel 2024 Tokyo ha rilevato ben 30 droni cinesi – sette volte il numero del 2021 - volare nello spazio aereo vicino alle isole Nansei, una catena di isole vicino a Taiwan. Ecco la strategia di Pechino

