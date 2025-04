Drone rilevati altri passaggi Nessuno lo ha visto

altri possibili passaggi del Drone di sospetta fabbricazione russa nel Varesotto, successivi ai sei sorvoli in cinque giorni nella “no fly zone“ intercettati a marzo dal centro di ricerca Jrc della Commissione europea e anche all’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Milano. Non ci sono testimoni oculari, fotografie o video dell’apparecchio, ma solo frequenze captate dai sistemi di sicurezza in un’area dove, oltre al centro di ricerca sulla sponda lombarda del lago Maggiore, sorgono altri siti strategici come gli stabilimenti del colosso della difesa Leonardo. Gli inquirenti devono quindi accertare in primo luogo se i passaggi rilevati - i sei già noti e quelli successivi all’apertura dell’inchiesta e tracciati sempre con le radiofrequenze - siano davvero riconducibili al transito di droni o siano “falsi positivi” del dispositivo informatico. Ilgiorno.it - Drone, rilevati altri passaggi. Nessuno lo ha visto Leggi su Ilgiorno.it Investigatori e inquirenti stanno portando avanti accertamenti anche supossibilideldi sospetta fabbricazione russa nel Varesotto, successivi ai sei sorvoli in cinque giorni nella “no fly zone“ intercettati a marzo dal centro di ricerca Jrc della Commissione europea e anche all’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Milano. Non ci sono testimoni oculari, fotografie o video dell’apparecchio, ma solo frequenze captate dai sistemi di sicurezza in un’area dove, oltre al centro di ricerca sulla sponda lombarda del lago Maggiore, sorgonositi strategici come gli stabilimenti del colosso della difesa Leonardo. Gli inquirenti devono quindi accertare in primo luogo se i- i sei già noti e quelli successivi all’apertura dell’inchiesta e tracciati sempre con le radiofrequenze - siano davvero riconducibili al transito di droni o siano “falsi positivi” del dispositivo informatico.

