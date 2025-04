Drogata e violentata dopo l' uscita con un ragazzo conosciuto online | lui è sparito nel nulla

Era fine ottobre del 2024 quando una giovane studentessa universitaria aveva denunciato di essere stata violentata da un ragazzo conosciuto online. A sei mesi dalla denuncia di violenza sessuale, l'autore non è stato identificato: è sparito da Perugia, dai social e dal sito di incontri tramite il quale si erano conosciuti.

