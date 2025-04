Droga in Puglia | il gruppo di Andria si riforniva anche in Calabria Sequestro da 2 mln a 4 indagati

Sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 2 milioni di euro , emesso dal gip barese nei confronti di 4 persone condannate a marzo scorso, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione, traffico e detenzione illeciti. Feedpress.me - Droga in Puglia: il gruppo di Andria si riforniva anche in Calabria. Sequestro da 2 mln a 4 indagati Leggi su Feedpress.me I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto dipreventivo di beni per un valore di oltre 2 milioni di euro , emesso dal gip barese nei confronti di 4 persone condannate a marzo scorso, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione, traffico e detenzione illeciti.

