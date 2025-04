Droga furti ricettazione | raffica di denunce e arresti

arresti e otto persone denunciate il bilancio di controlli a tappeto eseguiti dai carabinieri di Anzio. Durante un servizio di monitoraggio del territorio, i militari dell'Arma hanno fermato uno scooter con due giovani a bordo. Il mezzo è risultato oggetto di un furto denunciato a Roma. Latinatoday.it - Droga, furti, ricettazione: raffica di denunce e arresti Leggi su Latinatoday.it E' di tree otto persone denunciate il bilancio di controlli a tappeto eseguiti dai carabinieri di Anzio. Durante un servizio di monitoraggio del territorio, i militari dell'Arma hanno fermato uno scooter con due giovani a bordo. Il mezzo è risultato oggetto di un furto denunciato a Roma.

Droga, furti, ricettazione: raffica di denunce e arresti ad Anzio. Dai furti alla droga, raffica di controlli in centro: 19enne denunciato per ricettazione, sequestrati 50 grammi di hashish nascosti in città. Perugia, aveva in casa cocaina e una tv rubata a un asilo nido: donna denunciata per spaccio e ricettazione. Raffica di furti in abitazione tra Agrigento e Favara, chiesti 17 rinvii a giudizio. Il ladro seriale che ruba tavoli e sedie nei dehors dei locali del Centro. Sora – Furti, droga e malamovida, raffica di denunce. Ne parlano su altre fonti

Furti a raffica nelle aziende agricole di Forlì-Cesena: i Carabinieri scoprono i ladri, ecco come recuperare gli oggetti rubati - I Carabinieri della Stazione di Forlimpopoli, hanno individuato e denunciato un uomo e una donna, entrambi cittadini rumeni residenti in provincia di ... (corriereromagna.it)

Furti e rapine a raffica, arrestati quattro 17enni - Erano già stati denunciati per reati simili. Venti episodi in due anni, nel mirino negozi e abitazioni private ... (rainews.it)

Messina. Raffica di furti in zona sud, la sentenza - Le accuse contro la “banda” I tre sono accusati di aver messo in piedi una vera e propria organizzazione per compiere rapine e furti ai danni di abitazioni e aziende, ricettazione dei veicoli rubati ... (tempostretto.it)