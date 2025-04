Padovaoggi.it - Dramma sulla Romea: due morti e un ferito in condizioni disperate

: duee untrasportato in elisoccorso a Padova in. L'incidente è avvenuto oggi 8 aprile alle 15 all'altezza della frazione di Rosara di Codevigo. Si sono scontrati un camion e un'auto, Renault Scenic con tre persone residenti in provincia di.