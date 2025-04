Oasport.it - Dove vedere in tv la Scheldeprijs 2025: orari partenza e arrivo, programma, streaming

Il fenomeno Tadej Pogacar ha regalato, ancora una volta, spettacolo dominando il Giro delle Fiandre di domenica, si avvicina un’edizione della Parigi-Roubaix che promette scintille. Gli appassionati, nel frattempo, potranno godersi le emozioni della.La tradizionale corsa in linea, giunta alla centotredicesima edizione, parte da Terneuzen e arriva, dopo 202,8 chilometri, a Schoten. Le ventidue squadre al via sono pronte a darsi battaglia per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Tim Merlier, vincitore dello scorso anno davanti a Jasper Philipsen della Alpecin-Deuceninck e Dylan Groenewegen della Team Jayco Alula.Il tracciato totalmente piano, i ciclisti dovranno gestire il fattore vento con la necessaria cautela soprattutto nelle prime fasi, immette i corridori nel circuito finale di 17 chilometri con il tratto in pavé della Boekstraat che rappresenta l’unica difficoltà di giornata.