Dorina Bardhi la mamma morta a 45 anni in un incidente mentre era in auto con la figlia

Dorina Bardhi, 45 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto a Pozzuolo Martesana lunedì pomeriggio. La donna viaggiava a bordo di una Opel che si è schiantata contro un camion lungo la Cassanese all'altezza di Cascina Piola, non distante dalla Brianza. Insieme alla 45enne a bordo. Monzatoday.it - Dorina Bardhi, la mamma morta a 45 anni in un incidente mentre era in auto con la figlia Leggi su Monzatoday.it , 45, la vittima del tragicostradale avvenuto a Pozzuolo Martesana lunedì pomeriggio. La donna viaggiava a bordo di una Opel che si è schiantata contro un camion lungo la Cassanese all'altezza di Cascina Piola, non distante dalla Brianza. Insieme alla 45enne a bordo.

Dorina Bardhi, chi è la mamma morta in un incidente mentre era in auto con la figlia. Incidente frontale con un camion, morta mamma Dorina Bardhi. Grave la figlia di 9 anni. Pozzuolo Martesana, auto si scontra con camion: morta donna di 46 anni, grave la figlia sedicenne. Frontale contro un tir a Pozzuolo. Muore 46enne, gravissima la figlia. Morto Alberto Armando Candela, presidente onorario di Fila: le sue matite un simbolo del Made in Italy. Tragico scontro auto camion, è Dorina Bardhi, la giovane mamma morta nell'incidente. Ne parlano su altre fonti

Dorina Bardhi, chi era la mamma 46enne morta nell’incidente sulla Cassanese: “Donna meravigliosa, dava tutto per la comunità” - Truccazzano piange la donna di origine albanese che abitava ad Albignano dove era impegnata con la parrocchia e l’oratorio. Lascia marito e tre figlie. Una, di soli 9 anni, è ricoverata in gravi condi ... (msn.com)

Incidente frontale con un camion, morta mamma Dorina Bardhi. Grave la figlia di 9 anni - Tragico incidente tra Inzago e Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, con uno scontro frontale tra auto e mezzo pesante. Intervenuti i vigili del fuoco ... (msn.com)

Dorina Bardhi, chi è la mamma morta in un incidente mentre era in auto con la figlia - Lo schianto fatale contro un camion è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 aprile. Grave la figlia che è stata soccorsa e trasferita in elisoccorso all'ospedale di Bergamo ... (milanotoday.it)