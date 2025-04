Dorgu torna in Serie A l’annuncio dall’Inghilterra

Dorgu non è riuscito a conquistare il Manchester United: tante critiche verso di lui, spunta il nuovo annuncio a sorpresa dall'InghilterraNovità interessanti per il futuro dell'ex laterale del Lecce, Patrick Dorgu, che non riesce ad ambientarsi con la maglia del Manchestere United. l'annuncio dell'ex campione inglese potrebbe subito far cambiare il suo futuro: spunta la verità per la prossima stagione.Dorgu torna in Serie A, l'annuncio dall'Inghilterra – Lapresse – calciomercato.it Un annuncio a sorpresa direttamente dall'Inghilterra per quanto riguarda il futuro di Dorgu. L'ex campione del Manchester United ha espresso il suo punto di vista su Patrick Dorgu, laterale danese arrivato da Lecce nella sessione invernale di calciomercato. L'ambientamento non è stato dei migliori ed ora potrebbe volare in una big italiana.

