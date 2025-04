Doppio sciopero dei mezzi | quando e perchè si fermeranno treni metro bus e tram a Milano

Milano. Confermati i due scioperi che si sovrapporranno venerdì 11 aprile. Da un lato i dipendenti Trenord, dall'altro quelli Atm. In entrambi i casi si incroceranno le braccia per l'intera giornata, come. Milanotoday.it - Doppio sciopero dei mezzi: quando (e perchè) si fermeranno treni, metro, bus e tram a Milano Leggi su Milanotoday.it Una giornata che già si preannuncia complicata per i pendolari e per chi si sposta a. Confermati i due scioperi che si sovrapporranno venerdì 11 aprile. Da un lato i dipendenti Trenord, dall'altro quelli Atm. In enbi i casi si incroceranno le braccia per l'intera giornata, come.

