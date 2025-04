Ilrestodelcarlino.it - Doppie nozze di diamante: "Amori nati in balera"

A Savignano sul Rubicone due fratelli, imprenditori del ballo, molto conosciuti, stimati e apprezzati, si sposarono lo stesso giorno venerdì 3 aprile 1965. Sessant’anni dopo, domenica scorsa, hanno festeggiato insieme alle loro famiglie ledi. Sono Delio Delvecchio di 89 anni e suo fratello Dario di 87. Il 3 aprile 1965 nella collegiata di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, Delio si unì in matrimonio con Adriana Gobbi originaria di San Mauro Pascoli, mentre Dario si sposò con Elsa Bertozzi di Montilgallo di Longiano. La famiglia Delvecchio è molto conosciuta non solo nella Valle del Rubicone, ma in tutta la Romagna anche per avere guidato per anni il dancing Euroclub fondato dai loro genitori Rinaldo e Caterina il 17 gennaio 1946. Unico locale in Italia a essere sempre gestito dalla stessa famiglia e che nel 2026 compirà gli 80 anni di attività.