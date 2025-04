Dopo il corso di formazione al lavoro 15 nuovi chef di bordo | alla Cala una degustazione speciale

Dopo il corso per diventare chef di bordo, per 15 studenti si apriranno le porte del mercato del lavoro. I risultati del progetto saranno presentati venerdì alle 12 al pontile 4 della Cala, alla presenza dell'ente Ted formazione e di Lascatutto (Dealer Fountaine Pajot e Dufour Yachts). Palermotoday.it - Dopo il corso di formazione, al lavoro 15 nuovi chef di bordo: alla Cala una degustazione speciale Leggi su Palermotoday.it ilper diventaredi, per 15 studenti si apriranno le porte del mercato del. I risultati del progetto saranno presentati venerdì alle 12 al pontile 4 dellapresenza dell'ente Tede di Lascatutto (Dealer Fountaine Pajot e Dufour Yachts).

Dopo il corso di formazione, al lavoro 15 nuovi chef di bordo: alla Cala una degustazione speciale.

