Ilfattoquotidiano.it - Dopo i vaccini, il fluoro. Il ministro della Sanità Kennedy jr vuole che i Cdc smettano di consigliarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non pago di aver consigliato la vitamina A per combattere il morbillo – causando in Texas il ricovero di una decina di bambini non vaccinati con problemi al fegato – il segretario allaamericano Robert F.Jr – chela morte di due piccoli è stato costretto a riconoscere l’utilità del vaccino – ha dichiarato che intende raccomandare ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) – i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie già finiti nel mirino dei tagli dell’amministrazione Trump – di smettere di consigliare di mettere ilnell’acqua. Una battaglia antiscientifica, come quella dei, che il nipote di Jfk porta avanti da anni.E così, secondo quanto riportato da Politico, l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa) ha annunciato che sta esaminando “nuove analisi scientifiche” sui potenziali rischi per la salute delnell’acqua potabile, una misura adottata negli Usa negli anni 50 quando l’igiene dentale era ancora poco diffusa.