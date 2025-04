Dopo anni scoppia la pace tra Elton John e Madonna | Abbiamo seppellito l’ascia da guerra

Elton John e Madonna hanno “finalmente sotterrato l’ascia di guerra” sulla loro lunga faida nata al termine degli anni Novanta, riguardante una critica del baronetto alla regina del pop.Per anni i due sono stati coinvolti in un battibecco pubblico, quando John criticò il brano di Madonna che dà il titolo a Die Another Die di James Bond, definendolo “il peggior brano di Bond di sempre”. Nel 2007 l’ha poi accusata di “cantare in playback” durante i suoi spettacoli dal vivo e ha riacceso la faida prima dello show di Madonna del Super Bowl 2012, quando ha detto alla cantante di “cantare bene in playback”.Nello stesso anno l’ha etichettata come “una spogliarellista da fiera” e ha proclamato che “la sua carriera è finita”. Inoltre Elton ha rincarato la dose, criticando la Ciccone l’ha criticata per aver definito “riduttivo” Born This Way di Lady Gaga. Metropolitanmagazine.it - Dopo anni scoppia la pace tra Elton John e Madonna: “Abbiamo seppellito l’ascia da guerra” Leggi su Metropolitanmagazine.it hanno “finalmente sotterratodi” sulla loro lunga faida nata al termine degliNovanta, riguardante una critica del baronetto alla regina del pop.Peri due sono stati coinvolti in un battibecco pubblico, quandocriticò il brano diche dà il titolo a Die Another Die di James Bond, definendolo “il peggior brano di Bond di sempre”. Nel 2007 l’ha poi accusata di “cantare in playback” durante i suoi spettacoli dal vivo e ha riacceso la faida prima dello show didel Super Bowl 2012, quando ha detto alla cantante di “cantare bene in playback”.Nello stesso anno l’ha etichettata come “una spogliarellista da fiera” e ha proclamato che “la sua carriera è finita”. Inoltreha rincarato la dose, criticando la Ciccone l’ha criticata per aver definito “riduttivo” Born This Way di Lady Gaga.

