Donnarumma archivia l’Inter | deciso il futuro

Leggi su Sportface.it

L’estremo difensore del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana ha parlato così in un’intervista interessanteGianluigista vivendo una stagione da sogno con il Paris Saint Germain. L’estremo difensore della Nazionale ha già messo al sicuro la Ligue 1, la sua quarta dopo quelle del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Al suo palmares francese vanno aggiunte tre Supercoppe e una Coppa Nazionale.Eppure le critiche nei suoi confronti in Francia spesso si fanno vive, anche se dopo la super prestazione di Anfield contro la Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions si è tolto qualche sassolino. “Troppe critiche da chi non è del mestiere”, aveva dichiarato.Il suoa Parigi è legato ad un contratto fino al 2026 dunque a breve la società parigina dovrà muoversi per evitare di perdere il proprio portiere a parametro zero.