Donna scomparsa da più di 48 ore | le ricerche proseguono l' apprensione cresce

ricerche vanno avanti da più di 48 ore, ma di Luigia Monaco non c'è ancora nessuna traccia. La 60enne di Ceglie Messapica è stata vista per l'ultima volta nella mattinata di domenica (6 aprile). Poi, più nulla.I vigili del fuoco continuano a perlustrare le campagne in.

