Donna di 29 anni travola e uccisa da una moto mentre attraversava la strada a Milano

AGI - Travolta da una moto mentre attraversa la strada, muore una ragazza. Secondo quanto appreso, mentre la Donna, 29 anni, stava attraversando la strada, è sopraggiunta la motocicletta condotta da un ragazzo che l'ha investita. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati polizia locale e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la Donna.

Donna di 29 anni travolta e uccisa da una moto mentre attraversava la strada a Milano. Donna di 29 anni travolta e uccisa da una motocicletta a Milano. Travolta e uccisa da un motociclista mentre attraversa la strada: muore a 29 anni. Viale Toscana, morta donna di 29 anni. Incidente a Milano, ragazza di 29 anni travolta e uccisa da una moto in viale Toscana vicino alla Bocconi. Incidente a Milano, travolta da un motociclista mentre attraversa la strada: morta 29enne. Ne parlano su altre fonti

