Donna 65enne in preda a una gelosia ossessiva colpisce l' ex con un martello a Roma

Donna di 65 anni a Roma ammonita per atti persecutori contro l'ex compagno, culminati in un'aggressione con un mattarello. Notizie.virgilio.it - Donna 65enne in preda a una gelosia ossessiva colpisce l'ex con un martello a Roma Leggi su Notizie.virgilio.it Unadi 65 anni aammonita per atti persecutori contro l'ex compagno, culminati in un'aggressione con un mattarello.

Donna 65enne in preda a una gelosia ossessiva colpisce l'ex con un martello a Roma. Anziana morsa dal suo cane ne rimane ostaggio in casa, una passante la fa uscire dalla finestra. Anziana bloccata nell'auto ribaltata e in fiamme. Salvata da un poliziotto. Terrorizzano anziana facendole sentire il pianto del figlio, ma è una truffa: arrestato finto carabiniere. Anziana ingannata da finto carabiniere: il piano del truffatore smascherato grazie alla prontezza della polizia. Tragedia a Passoscuro: donna anziana uccisa dalla figlia in preda a un raptus. Ne parlano su altre fonti

Donna 65enne in preda a una gelosia ossessiva colpisce l'ex con un martello a Roma - Una donna di 65 anni a Roma ammonita per atti persecutori contro l'ex compagno, culminati in un'aggressione con un mattarello. (virgilio.it)