Donna 44enne trovata morta cosa si scopre | La situazione è molto complicata

È di unadi 44 anni, di origine marocchina, il corpo senza vita rinvenuto nella mattinata di domenica sul greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 10, sotto un cavalcavia nei pressi di una strada provinciale in Valle Seriana, in un’area difficilmente accessibile e lontana dall’acqua. Secondo gli inquirenti, il corpo si trovava in quel punto da almeno 48 ore. La, sebbene non risiedesse nella Bergamasca, aveva parenti nella zona. Il suo passato, descritto dagli investigatori come “complicato“, rappresenta un elemento su cui si stanno concentrando le indagini.Nonostante sul corpo non siano stati rilevati segni evidenti di violenza, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio volontario. L’autopsia, inizialmente programmata per mercoledì, è stata anticipata a oggi pomeriggio e si svolge nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.