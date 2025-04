Donazioni di organi in Emilia Romagna | la classifica dei comuni più virtuosi

Per il 2024 il comune montano di Castel D'Aiano, nella provincia di Bologna, ha ottenuto la prima posizione regionale grazie a un indice del dono dell'81,61%, con una percentuale di consensi dell'85,5%: 136 sì su 159 dichiarazioni registrate, 23 no; gli astenuti sono stati il 28,4%.

