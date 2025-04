Anteprima24.it - Donazione organi, Tufino località più generosa della Campania: sul podio due comuni sanniti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’(Napoli) il comune più generosoper ladegli. È quanto emerge dal report del Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alladie tessuti registrate nel 2024 al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi di oltre 7milaitaliani. Il report statistico è stato diffuso dal Cnt in vistaGiornata nazionaledegliche si celebra venerdì prossimo 11 aprile: gli indicatori presi in considerazione sono la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi. Per il 2024 il comuneprovincia di Napoli ha ottenuto la prima posizione regionale grazie una percentuale di consensi dell’82,2%: 208 sì su 253 dichiarazioni registrate, 45 no; gli astenuti sono stati il 24,3%.