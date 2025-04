Donazione organi in Calabria Bagnara con il 100% di sì è tra i Comuni più generosi

Bagnara Calabra è il Comune, in Calabria, più generoso in materia di Donazione degli organi. A dirlo è il Centro nazionale trapianti che ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alla Donazione di organi e tessuti registrati nel 2024 al momento del rinnovo delle carte d’identità di. Reggiotoday.it - Donazione organi in Calabria, Bagnara con il 100% di sì è tra i Comuni più generosi Leggi su Reggiotoday.it Calabra è il Comune, in, più generoso in materia didegli. A dirlo è il Centro nazionale trapianti che ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alladie tessuti registrati nel 2024 al momento del rinnovo delle carte d’identità di.

Donazione organi, Bagnara comune più generoso in Calabria - (ANSA) - CATANZARO, 08 APR - E' Bagnara Calabra il comune più generoso in materia di donazione degli organi in Calabria. È quanto emerge dal report del Centro nazionale trapianti che ha analizzato i n ... (msn.com)

Donazione degli organi: in Calabria il Comune più ‘generoso’ è Bagnara, ma anche Scilla e Cellara - Crescono i 'no' degli italiani alla donazione di organi e tessuti registrati al momento del rinnovo della Carta d'identità elettronica (Cie) ... (quicosenza.it)

Bagnara Calabra: il comune più generoso della Calabria per le donazioni di organi nel 2024 - Bagnara Calabra si distingue in Calabria con un tasso di consenso del 100% per le donazioni di organi, ma il 49,4% degli abitanti rimane astenuto, sollevando interrogativi sulla cultura della donazion ... (gaeta.it)