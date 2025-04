Donazione di organi crescono i “no” al rinnovo della carta d’identità | l’allarme del Centro trapianti

carta d'identità ha detto no alla Donazione di organi, la percentuale più alta degli ultimi dieci anni. Un trend in crescita che preoccupa il Centro nazionale trapianti, mentre si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del consenso. Leggi su Fanpage.it Nei primi tre mesi del 2025, il 40% di chi ha rinnovato lad'identità ha detto no alladi, la percentuale più alta degli ultimi dieci anni. Un trend in crescita che preoccupa ilnazionale, mentre si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del consenso.

