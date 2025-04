Dayitalianews.com - Dolo, l’assessore Chiara Iuliano denuncia: “Ho subito un tentativo di violenza sessuale”

, assessore ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità del comune di, in provincia di Venezia, ha condiviso sui social la drammatica esperienza di essere stata vittima di undi. L’uomo accusato dell’aggressione era già stato oggetto di una suaper stalking.“Ho riflettuto a lungo prima di scrivere queste parole. Avverto il bisogno di raccontare ciò che mi è accaduto, ma ho procrastinato per paura di non essere pronta a far diventare pubblica questa parte della mia vita, con le inevitabili domande che seguiranno, e il fatto che tutto diventi di dominio pubblico. Eppure. dentro di me c’è una bestia che urla, che non mi lascia riposare, e che mi fa soffrire forse più dell’atto stesso. Houndi“, scrivenel post pubblicato sul suo profilo Facebook.