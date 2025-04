Djalò Juve già deciso il futuro del difensore prestato al Porto | ecco cosa succederà a fine stagione I dettagli

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Tiago Djalò, difensore che il calciomercato Juve ha prestato al Porto fino al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X l'idea del club Portoghese è quella di non esercitare il riscatto e quindi di rispedire a Torino il giocatore. Il difensore non è nei piani della Juve e pertanto è destinato a partire nuovamente in estate.

