Divieti e regole di transito controlli sulla Statale Regina | multe per oltre 1 100 euro

Colonno (Como), 8 aprile 2025 – L’ultima tornata didella polizia stradale e della Questura di Como, per verificare il rispetto dell’ordinanza Anascircolazione dei mezzi pesanti, come previsto da Prefetto e Questore, si è tradotta in sanzioni per1.100. Non solo per il mancato rispetto delledi, ma anche per altre violazioni. In particolare, nei posti di controllo svolti a Colonno, Sala Comacina e Tremezzina, è stato multato per 87un autista di un bus turistico per l’inosservanza dell’ordinanza, in quanto aveva una lunghezza superiore a 11 metri, ed è stato obbligato dai poliziotti a fare inversione di marcia e tornare indietro. La multa più salata, 870, è stata elevata per il conducente di un furgone, con ritiro della carta di circolazione, in quanto era privo di assicurazione.