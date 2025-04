Disoccupazione giovanile l’Italia fra le peggiori d’Europa

giovanile italiana resta fra i peggiori d’Europa. E non va meglio nemmeno per quanto concerne il lavoro femminile. I dati, riferiti a fine 2024, ed elaborati dall’Istat, mostrano un quadro in chiaroscuro, e la conseguente richiesta sempre molto sostenuta dello strumento della NASpI. Stabile il dato degli occupati in Italia Secondo gli ultimi dati Istat, a fine 2024 l'occupazione in Italia è rimasta sostanzialmente stabile, con 24 milioni e 65 mila occupati. Tuttavia, si sono registrate differenze tra i vari gruppi: l'occupazione è aumentata tra gli uomini e nella fascia di età 35-49 anni, mentre è diminuita tra le donne, i lavoratori a termine e gli autonomi. Se il tasso di occupazione ha registrato una lievissima flessione, scendendo al 62,3%, il tasso di Disoccupazione è aumentato al 6,2%, con un incremento di 88. Quotidiano.net - Disoccupazione giovanile, l’Italia fra le peggiori d’Europa Leggi su Quotidiano.net Roma, 8 aprile 2025 – Nonostante alcuni miglioramenti, il dato riferito all’occupazioneitaliana resta fra i. E non va meglio nemmeno per quanto concerne il lavoro femminile. I dati, riferiti a fine 2024, ed elaborati dall’Istat, mostrano un quadro in chiaroscuro, e la conseguente richiesta sempre molto sostenuta dello strumento della NASpI. Stabile il dato degli occupati in Italia Secondo gli ultimi dati Istat, a fine 2024 l'occupazione in Italia è rimasta sostanzialmente stabile, con 24 milioni e 65 mila occupati. Tuttavia, si sono registrate differenze tra i vari gruppi: l'occupazione è aumentata tra gli uomini e nella fascia di età 35-49 anni, mentre è diminuita tra le donne, i lavoratori a termine e gli autonomi. Se il tasso di occupazione ha registrato una lievissima flessione, scendendo al 62,3%, il tasso diè aumentato al 6,2%, con un incremento di 88.

